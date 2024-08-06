Іран звернувся до Росії з проханням про системи ППО на тлі конфлікту з Ізраїлем, – WSJ

Іран офіційно звернувся до Росії з проханням надати сучасні системи протиповітряної оборони та радари. Це відбулося на фоні можливого масштабного конфлікту з Ізраїлем.

У виданні заявили, що цю інформацію підтверджують два іранські чиновники, які мають доступ до військових планів Тегерана. Також 5 серпня ексміністр оборони Росії Сєргєй Шойгу прибув до Ірану.

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Для чого Шойгу прибув до Ірану

Відомо, що Шойгу зустрівся із новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і командувачем іранських збройних сил, бригадним генералом Мохаммадом Багері, який займається плануванням військових ударів по Ізраїлю. Під час зустрічі Пезешкіан підкреслив важливість стратегічного партнерства з Росією.

Росія є однією з країн, які підтримали іранський народ у важкі часи,

– заявив президент Ірану.

Він також зазначив, що "злочинні дії" Ізраїлю у Секторі Газа та вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані минулого тижня є "наочними прикладами порушення всіх міжнародних законів і правил."

"Спільні позиції Ірану і Росії "у просуванні багатополярного світу, безумовно, призведуть до більшої глобальної безпеки і миру", – додав Пезешкіан.

Шойгу у відповідь заявив, що Росія "готова до повноцінної співпраці з Іраном з регіональних питань".

Яку зброю Росія могла передати Ірану

За інформацією ізраїльського "14 каналу", Росія екстрено передала Ірану оперативні ракетні комплекси "Іскандер" та комплекси радіоелектронної боротьби "Мурманськ-БН". Переміщення цього озброєння до Ірану було здійснене за допомогою військово-транспортних літаків Іл-76.

Однак, видання Defense Express зазначає, що Іран не має досвіду експлуатації цих систем і їх передача не обговорювалась публічно. Це може означати, що Росія передала не лише техніку, але і власних військовослужбовців для її обслуговування.

Ймовірно, ці комплекси уже розгорнули, адже Іран вже випустив попередження для цивільних літаків про можливі аномалії у GPS у центральних та західних районах країни.

У виданні розповіли, що Комплекс "Мурманськ-БН" спеціалізується на пригніченні супутникової навігації і комунікацій на відстанях до 5000 кілометрів. Тоді як "Іскандер" має дальність до 500 кілометрів, що може бути недостатнім для атак на Ізраїль. Проте, є припущення, що Іран міг отримати версію "Іскандер-К" з крилатими ракетами Р-500 дальністю до 1500 кілометрів.