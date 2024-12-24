Син радника аятоли Хаменеї володіє флотом танкерів, що постачає зброю Росії, – Bloomberg

Іранський бізнесмен Хоссейн Шамхані забезпечує значну частину постачання зброї з Ірану до Росії, включно з компонентами для безпілотників. Він є сином радника лідера країни аятоли Хаменеї.

Його батько – колишній міністр оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про Шамхані

Хоссейн Шамхані – син колишнього міністра оборони Ірану, який нині обіймає посаду радника верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

Шамхані володіє мережею компаній, які займаються експортом нафти та нафтопродуктів з Ірану та Росії через країни, що уникають західних санкцій. У його розпорядженні – флот із десятків танкерів і вантажних суден.

Щонайменше два судна, пов'язані з його компаніями, у 2023 році брали участь у перевезенні іранської зброї, деталей для дронів і товарів подвійного призначення. Йдеться про судна Sea Castle (відоме також як Tooka) і Sea Anchor (відоме як Roja). Протягом року вони виконали щонайменше п'ять рейсів між іранськими портами та російською Астраханню.

Як повідомляють Bloomberg, оплата за такі постачання здійснюється у формі бартеру – Росія розраховується нафтою.