ППО знищила приблизно 70 дронів із другої партії від Ірану для Росії, – Ігнат

Юрій Ігнат закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги. Ціллю номер один для окупантів залишається Київ.

Ігнат – речник командування Повітряних сил ЗСУ – в ефірі телемарафону розповів, що ракети окупанти найчастіше застосовують вдень. Тим часом дронами росіяни атакують найчастіше від 00:00 до 05:00.

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Професіоналізм Повітряних сил ЗСУ зростає. Однак наразі українським героям бракує вогневих засобів. Водночас результат 70%, 75%, 90%, а деколи й 100% говорить сам за себе: наскільки професійно захисники українського неба виконують свою роботу.

Іран постачає Росії дрони-камікадзе. Друга партія вже надійшла. Мовиться про 250 дронів. З цієї партії захисники українського неба знищили вже близько 70 дронів.

Буданов про угоди Росії та Ірану

Кирило Буданов розповів, що Росія купила в Ірану 1700 дронів. Країна-окупантка отримує їх траншами. За словами Буданова, виробництво дрона коштує близько 7 000 доларів.

Тим часом постачати Росії балістичні ракети Іран не квапиться.

Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, тому що щойно Росія випустить перші ракети, тиск санкцій на Іран посилиться,

– розповів Буданов.

У США наразі не зафіксували, що Іран передає Росії ці ракети.