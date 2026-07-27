Відповідь буде, – генерал армії оцінив потенційну загрозу повітряних ударів від Ірану

Іран пригрозив Україні потенційними ударами балістичними ракетами. Це сталося на тлі атаки СБУ в Каспійському морі суден, які перевозили військовий вантаж з Ірану до Росії. Водночас постає питання, чи готова наша країна до загрози з боку Тегерану.

Генерал армії Микола Маломуж зазначив у розмові з 24 Каналом, що Україна має досвід відбиття балістичних атак Росії. Він припустив, як Київ реагуватиме на ймовірну ескалацію з боку Тегерану.

Чи має Іран перспективи відкрити ще один фронт?

Маломуж зауважив, що впродовж війни Росія запускала по Україні тисячі балістичних, крилатих та інших ракет.

Тому ми вже готові до будь-яких стратегічних загроз. Ракети, які виробляє Іран, навіть дальністю 3000 – 4000 кілометрів, для нас не є новиною. І відповідь буде з боку України,

– впевнений він.

Ба більше, на думку генерала армії, з боку Ірану стратегічно немає такої загрози, яку б Україна не могла нейтралізувати. Навіть якщо буде загроза розгортання таких ракет, їх буде одиниці. У відповідь буде розгортання проти Ірану і безпілотників, які вже можуть досягати цілей, і окремих типів ракет.

Генерал армії припустив, як може відповісти Україна на погрози Ірану: дивіться відео

Проте, за його словами, є ще одна складова – у цій ситуації співпрацюватимо зі США та іншими країнами. Це можуть бути спільні проєкти проти Ірану.

Якщо іранці хочуть ще один фронт, то нехай спробують. Перспектив у них немає, і швидше за все жодні ракети сюди не летітимуть, тому що Іран не може воювати на всі фронти. Тим більше він зараз перебуває перед загрозою нового стратегічного удару з боку США та союзників. У цей момент йому точно не до України,

– підкреслив Микола Маломуж.

Водночас такі погрози, як зауважив він, в стилі іранських сил, тому що саме Корпус вартових Ісламської революції є фактично некерованим. Генерал армії вважає, що вони підтримують контакти з російськими спецслужбами та терористичними організаціями Близького і Середнього Сходу. Також вони є кураторами і постачальниками зброї.

Зазначимо, що 25 липня СБУ атакувала іранське вантажне судно у Каспійському морі. Як повідомила іранська влада, через атаку один моряк загинув, а ще один зазнав поранення.

У відповідь глава іранського МЗС Аббас Аракчі звинуватив Володимира Зеленського в атаці на іранське комерційне судно. Аракчі назвав ці дії "кричущим порушенням Статуту ООН" та обговорив їх з високою представницею ЄС Каєю Каллас і очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Іранський дипломат заявив, що атака Україна на іранське судно "не може залишитися без відповіді".

Водночас Володимир Зеленський вважає, що у цій ситуації потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій. Президент нагадав, що Іран вже атакує Україну, постачаючи Росії зброю. Проте він вважає, що варто докласти усіх зусиль, щоб не допустити відкриття нового фронту.