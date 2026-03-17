Ми не боїмося, – Зеленський чітко відповів на погрози Ірану
Володимир Зеленський запевнив, що Україна не боїться погроз від Ірану. Для країни такі заяви не є чимось новим після кількох років війни.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив для i24 news.
Як відреагував на погрози Зеленський?
Журналіст нагадав, що Іран погрожував Зеленському та Україні ударами через допомогу країнам Перської затоки. Президент відповів, що такі повідомлення не нові для України, тому їх не бояться.
Український лідер наголосив, що схожі сигнали від інших країн надходять уже понад 10 років, тобто з початку війни.
Ми живемо в таких повідомленнях щодня протягом останніх щонайменше чотирьох років, а здебільшого 12 років. Ось чому це не щось нове для нас,
– сказав Зеленський.
Як Іран погрожував Україні?
Україні почали погрожувати після того, як вона відправила на Близький Схід групи спеціалістів для протидії іранським безпілотникам.
Так, голова парламентської комісії з нацбезпеки Ірану Ебрагім Азізі у соцмережі опублікував допис, де пригрозив Україні ударами через нібито втягування у війну.
Він додав, що українська територія стала законною ціллю для Ірану, посилаючись на статтю 51 Статуту ООН.
Вона закріплює невід'ємне право країн на індивідуальну або колективну самооборону в разі збройного нападу.