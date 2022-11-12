Іран призупинив постачання Росії дронів та ракет, – Арестович

Ймовірно, Іран зупинив постачання зброї до Росії. Причиною цього міг стати тиск Заходу на Тегеран.

Таку заяву зробив радник Офісу Президента Олексій Арестович в етері ютуб-каналу "ФЕЙГИН LIVE". Тегеран нібито не хоче постачати Росії свої балістичні ракети та не виконує контракти на постачання дронів-камікадзе.

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Візити Патрушева не допомогли

Олексій Арестович заявив, що у дипломатичних колах є чутки про те, що Іран зовсім не хоче передавати свої ракети Росії. За словами радника Офісу Президента, Тегерану, ймовірно Захід, зробив "пропозицію, від якої неможливо відмовитися", після чого Іран вирішив переглянути питання постачання зброї до Росії.

Також Арестович припустив, що візит секретар ради безпеки Росії Ніколая Патрушева до Ірану був пов'язаний саме з цим питанням, але зустріч з іранською стороною не дала бажаних для Росії результатів.

Крім того, за словами Арестовича, Іран пригальмував постачання зброї росіянам за вже укладеними контрактами. Радник ОП стверджує, що це є дуже хороша новина для України.

Іран надає Росії дрони-камікадзе

Росія отримує від Ірану дрони-камікадзе, а іранські інструктори на тимчасово окупованих територіях навчали росіян, як користуватися безпілотниками. Ці дрони ворог використовує для атак по енергетичній інфраструктурі Києва.

Попри численні докази використання Росією іранських дронів, офіційний Тегеран всіляко відхрещувався від продажу зброї росіянам. І тільки на початку листопада Іран визнав, що надав Росії свої дрони, однак і тут без брехні не обійшлося – нібито Тегеран продав Москві кілька десятків дронів до повномасштабного вторгнення, однак кількість збитих безпілотників можна рахувати сотнями.

Водночас виникла нова загроза постачання Іраном Росії балістичних ракет. Командування Повітряних сил раніше заявляло, що наявні в України засоби ППО не можуть збивати ці ракети. Тому міжнародна спільнота посилила тиск на Тегеран, який і так перебуває під численними санкціями.

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