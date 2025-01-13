Захід занепокоєний: ЗМІ привідкрили деталі таємних переговорів між Іраном і Росією

Іран здійснює секретні дипломатичні місії до Росії, аби отримати допомогу щодо ядерної програми та засобів протиповітряної оборони. На Заході побоюються, що Москва може перетнути "червоні лінії".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Що відомо про ядерні переговори Ірану і Росії

Таємні перельоти Алі Ларіджані, старшого радника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї Ларіджані, учасника переговорів за ядерною програмою і вірного прихильника режиму, свідчать про поглиблення ірансько-російських відносин і посилення впливу один на одного.

Зміцнення співпраці між Тегераном і Москвою відбувається в критичний момент для Ірану, який втратив позиції на Близькому Сході і зіткнувся з економічними викликами через західні санкції.

Переговори Ірану з Європою щодо його ядерної програми, які поновилися, покликані повернути країну в політичну сферу – наступний раунд заплановано в Женеві на понеділок (13 січня – 24 Канал),

– акцентується в статті.

Важливо! Раніше Тегеран пропонував обмежити свою програму ядерного збагачення до 60% та дозволити повернення в країну інспекторів МАГАТЕ.

За даними розвідувальних джерел, Тегеран шукає подальшої допомоги Росії з ядерної тематики та експертних знань після тривалої співпраці, яка включала постачання Ірану ядерного палива.

Ексдиректор НАТО з нерозповсюдження ядерної зброї Вільям Альберк розповів виданню The Sunday Times, що експерти з Ірану могли відвідати ядерні об'єкти навіть під час коротких візитів до Росії.

"Ви можете відправити пару іранських вчених до Арзамасу, Пензи – до будь-якого з російських ядерних об’єктів – і вони можуть багато чому навчитися за 24 години. Довгі робочі вихідні дали б іранцям багато ідей", – каже він.

Однак виробництво решти зброї та розміщення її у балістичній ракеті може зайняти від місяців до року. Натомість Іран цілком може створити меншу бомбу.