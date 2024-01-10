Іран розробив для Росії новий "вибуховий" дрон: які його характеристики
Джерело:Sky News
Іран розробив для Росії новий "вибуховий" розвідувальний ударний безпілотник "Шахед"-107, який Кремль планує використовувати для ударів по Україні. Дрон оснащений технологією для пошуку бойових цілей.
Видання із посиланням на джерела у службі безпеки пише, що кілька безпілотників, імовірно, було передано Росії в рамках угоди, вартість якої оцінюється у понад 2 мільйони доларів.
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Зазначають, що іранські сили безпеки провели випробування з росіянами на авіабазі в центральному Ірані, яка включала безпілотники "Шахед"-107 і "Шахед"-136.
"Шахед"-107: характеристики
"Шахед"-107 входить до категорії безпілотних літальних апаратів "Шахед"-101 з V-подібним оперенням.
Дрон довжиною близько 2,5 метри і розмахом крил у 3 метри можна запускати з транспортного засобу. За попередніми оцінками, дрон матиме радіус дії до 1500 кілометрів.
Імовірно, дрон буде оснащений трансмітером для передачі відео. А це означає, що безпілотник можна буде використовувати для ідентифікації цілей на лінії фронту для ураження іншими БПЛА або системами озброєння.
Співпраця Ірану та Росії: головне
- Росія використовує іранські дрони типу "Шахед" для атак по території України. Попри те, що спершу країни заперечували співпрацю, у листопаді 2022 року Тегеран таки визнав свою причетність.
- Нещодавно країни домовилися "протидіяти" санкціям Заходу і нарощувати співпрацю. Так, у листопаді 2023 року стало відомо, що в Росії з'явиться завод із виробництва іранських дронів.
- Також Росія не приховує, що збирається купити в Ірану ракети малої дальності, постачання очікують уже цієї весни.