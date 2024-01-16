Іран атакував територію Пакистану ракетами та дронами

Іран вдарив ракетами та безпілотниками по базах сунітського угруповання "Джейш аль-Адль" на території Пакистану.

Атаку націлили на район у пакистанській провінції Белуджистан, де розташовувалася одна з найбільших штаб-квартир "Джейш аль-Адль".

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Обидва штаби, як повідомляє Tasnim, було знищено. Інших деталей атаки не повідомляли наразі.

"Ці бази були вражені та знищені ракетами та безпілотниками", – ідеться у повідомленнях іранських державних ЗМІ.

Що цьому передувало

У ніч з 15 на 16 січня корпус стражів ісламської революції (КСІР) Ірану атакував балістичними ракетами "антиіранські" цілі поблизу міста Ербіль, столиці Іракського Курдистану, а також у Сирії.

. "Джейш аль-Адль" або "Армія справедливості" – це сунітське бойове угруповання. Тегеран вважає "Джейш аль-Адль" терористичною організацією.

"Джейш аль-Адль" взяла на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в іранській провінції Систан і Белуджистан, там загинули щонайменше 11 поліцейських. Це один із найбідніших регіонів Ірану, населений здебільшого сунітами белуджі — меншиною в переважно шиїтському Ірані.