Іран звинуватив Україну в організації удару по Кувейту, внаслідок якого загинули двоє італійських фахівців Rheinmetall. У Тегерані стверджують, що Київ нібито влаштував операцію під чужим прапором.

Про це пише New York Post.

Яка позиція Кувейту та Італії

За версією іранської сторони, українські фахівці на Близькому Сході нібито самі організували напад безпілотників під виглядом атаки Тегерана,

"В Ірані поширена думка, що напад на Кувейт був операцією під чужим прапором, ймовірно, здійсненою українським режимом, оскільки його оперативники зараз присутні по всьому регіону, зокрема на півночі Іраку та Сирії. Україна прагне продемонструвати свій потенціал Трампу", – сказав Мохаммад Маранді, який був радником під час переговорів зі США в Пакистані та якого називали "англомовним рупором" Ірану.

Стверджується, що Київ у такий спосіб намагався втягнути держави Європи у прямий конфлікт з Іраном і водночас продемонструвати корисність Дональду Трампу.

Жодних підтверджень чи доказів причетності України Тегеран не надав.

Водночас офіційні представники Кувейту та Італії покладають повну відповідальність за напад саме на іранський режим.

До слова, президент США Дональд Трамп розглядає можливість ліквідації лідерів Ірану для припинення бойових дій. У Вашингтоні сподіваються, що знешкодження радикалів допоможе завершити війну, яка триває вже 9 місяців.