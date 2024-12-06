Іран закликав Україну припинити підтримку "терористичних угруповань" у Сирії

Іран звернувся до України з вимогою перервати постачання зброї повстанцям у Сирії, де наразі триває війна, яка спалахнула з новою силою за чотири роки після масштабних операцій проти сил сирійського диктатора Башара Асада, якого підтримує Росія.

Своє "прохання" у бік Києва озвучив радник міністра закордонних справ Ірану Моджтаба Демірчілу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Iran Nuances.

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Що заявили в Ірані про причетність України

Згідно з оприлюдненою інформацією, Міністерство закордонних справ Ірану закликало Україну припинити підтримку "терористичних угруповань" у Сирії, назвавши дії Києва грубим порушенням міжнародних зобов'язань та підриває відданість щодо боротьби з тероризмом.

Цікаво, що у Тегерані не беруть до уваги свою збройну співпрацю з Москвою, яка допомагає Кремлю у фінансуванні війни проти України. Зауважимо, що такі заяви є частиною звинувачень з боку Росії, яка також заявляла про загострення безпекової ситуації в Сирії через нібито дії Києва.

На відповідну брехню пропагандистів також відреагували й в українському дипломатичному відомстві: "Україна, на відміну від Росії, беззастережно дотримується норм міжнародного права, принципів непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн".

Там наголосив, що саме Москва разом із Тегераном несуть основну відповідальність за сталу тенденцію погіршення безпекової ситуації в Сирії, і саме злочини режиму Асада проти власного народу та його небажання забезпечити справедливий діалог всередині країни поставили під загрозу "виживання Сирії як єдиної незалежної держави".