В Ірані МВС назвало переможця президентських виборів

На президентських виборах в Ірані переміг Ібрагім Раїсі. Він славиться антизахідною риторикою та перебуває під санкціями США.

Президентські вибори в Ірані відбулися 18 червня. Відповідну інформацію про їх результати поширили ЗМІ з посиланням на главу МВС Ірану Абдолреза Рахмани Фазлі.

До теми В Ірані відбулися президентські вибори: лідирує близький до аятоли кандидат

В Ірані на виборах переміг Ібрагім Раїсі

Ібрагім Раїсі – голова Верховного суду Ірану. За остаточними результатами виборів він одержав перемогу, адже:

за Ібрагіма Раїсі проголосували 62% людей – це 17,9 мільйона виборців;

– це 17,9 мільйона виборців; всього 3,4 мільйона людей віддали голоси за його суперника – Мохсена Резаї;

всі решта конкурентів отримали значно меншу підтримку.

До речі, явка на виборах становила орієнтовно 48,8%. Тобто проголосували понад 28,9 мільйона людей. У містах розгорнули 67 тисяч дільниць та 75 тисяч – на сільській території.

Ібрагім Раїсі: що відомо

Політик народився у 1960 році. Здобув релігійну освіту, але працював у сфері права, зокрема заступником, а потім й главою прокуратури.

60-річний Ібрагім Раїсі, за даними ВВС, відомий своєю антизахідною риторикою.

Перед тим, як очолити Верховний суд, він був генпрокурором. У 2017 році вже балотувався у президенти, але обрали його суперника.

Він має найвище звання шиїтського духовенства – є аятолою.

Аятола – почесний титул, який надають мусульманам-шиїтам за рішенням народу, вищий титул шиїтського муджтахіду. Аятола в ісламі незаперечний серед шиїтських лідерів, а його поведінка оточена ореолом святості.

Проте Раїсі вважають близьким до Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Раїсі під санкціями США

У 1980-х роках він був у складі суддів, які засідали в так званих "комісіях смерті". Тоді вони відправили на страту десятки тисяч людей.

Через це США у 2019 році ввели санкції проти нього.

Питання іранського атому

Раніше він виступав проти та критикував угоду "шістки" міжнародних посередників щодо іранського атому (мовиться про важке міжнародне питання щодо режиму нерозповсюдження іранської ядерної зброї та врегулювання ситуації щодо неї – 24 канал).

Та зараз Ібрагім Раїсі каже, що готовий виконували умови угоди, якщо до неї повернуться США. На посаді політик також пообіцяв: