В Ірані поліція стріляла в людей, які протестували через брак питної води
Джерело:"Радіо Свобода"
В Ірані не стихають вуличні протести через нестачу води. Однак поліція реагує на них жорстоко – стріляє у демонстрантів.
Вогонь по протестувальниках правоохоронці відкрили в провінції Хузестан. Постріли лунали по всьому місту.
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Протестувальник благав не стріляти
На відео з соцмереж чути, як один з демонстрантів розпачливо просить правоохоронців не стріляти у нього.
Я вам не ворог! Клянуся богом. У мене немає роботи, мені 22 роки. Я хочу, щоб ви поважали мої права. Не стріляйте, будьте чоловіками,
– кричав чоловік.
Однак звуки пострілів все одно лунали. ЗМІ пишуть, що силовики стріляють гумовими кулями.
Що відомо про постраждалих
За офіційними даними, вбили 2 протестувальників та одного поліцейського. Однак очевидці стверджують, що жертв набагато більше.
Іран без води: що відомо
- У 50-градусну спеку мешканці південного заходу Ірану залишилися без води. Посуха в країні розпочалася у 2021 році. Вона пов'язана з тим, що взимку та навесні майже не було опадів.
- 19 – 20 липня люди вийшли на протест з гаслом "Хочу пити!". Силовики розганяли їх сльозогінним газом. Однак у деяких містах акції перетворилися на антиурядові.
- Президент Ірану Хасан Роухані казав, що люди мають право виходити на протести, однак закликав їх "не тішити ворогів".
- За його словами, в регіон вже направили 500 тонн води в цистернах. Крім того, туди вирушить віцепрезидент Есхак Джахангирі, аби розібратися з ситуацією на місці.