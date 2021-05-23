Наче землетрус: в Ірані стався вибух на хімзаводі

В Ірані у провінції Ісфаган пролунав вибух на хімзаводі. Щонайменше 9 працівників підприємства потрапили до лікарні.

Вибух прогримів близько 4 ранку за місцевим часом на заводі під назвою Sepahan Nargostar Chemical Industries. Жителі населених пунктів спочатку подумали, що це – землетрус, настільки великою була потужність.

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Причини вибуху поки не повідомляють

Місцева влада поки не повідомляє причини інциденту. Але запевняють, що обставини встановить розслідування. На місці вибуху вже працюють кілька слідчих груп.

Завод перебуває під контролем Радбезу Ірану

Завод працює ще з 1941 року і виробляє промислово-комерційні вибухові матеріали. Підприємство перебуває під контролем Ради нацбезпеки Ірану.

Завод розташований всього за 45 кілометрів від міста Ісфаган. У ньому проживає 1 мільйон 770 тисяч людей

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