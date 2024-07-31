Сходознавець відповів, що означає ліквідація лідера ХАМАС для регіону

У столиці Ірану вбили главу політбюро ХАМАС Ісмаїла Ганію. Один із найвищих лідерів ісламістського руху приїхав до Тегерану на інавгурацію новообраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.

ХАМАС звинуватив Ізраїль у вбивстві ватажка. Сходознавець Михайло Якубович сказав 24 Каналу, що для регіону означає вбивство Ганія. Зауважимо, що наразі Єрусалим не надавав жодних коментарів.

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"Ізраїль таки наважився. Це означає, що ніякої угоди, домовленостей з ХАМАСом все ж таки не буде. Беньямін Нетаньяху підняв градус. Війна триватиме", – зазначив Якубович.

Ганія був для багатьох незручною фігурою

На Близькому Сході у гібридному режимі триває війна. Як зауважив сходознавець, зараз для Ізраїлю склалися досить хороші геополітичні умови. Насамперед значно послабився тиск адміністрації Джо Байдена й демократів, які проводили м'яку політику.

Також лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія покинув територію Катару, де він перебував в еміграції. До слова, між Катаром, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією та Ізраїлем є певні таємні домовленості. Однак Ганія опинився на території, де можна було його прибрати.

Такі операції плануються не один день. Крім того, це досить непоганий ляпас новообраному президенту Ірану, адже Ганія приїхав саме на його інавгурацію,

– мовив Якубович.

За його словами, лідер ХАМАС Ганія насправді був для багатьох незручною фігурою. Зокрема, для Махмуда Аббаса, який очолює палестинську адміністрацію на західному березі річки Йордан.