"Інформація викликає занепокоєння": життя президента Ірану Раїсі під загрозою, – Reuters

Вдень, 19 травня, іранські ЗМІ повідомили про те, що ймовірно, президент країни Ібрагім Раїсі потрапив в авіакатастрофу. Повідомляється, що наразі його життя перебуває під загрозою.

Зазначалося, що президентський гелікоптер був змушений приземлитися через погану погоду, і президенту країни нічого не загрожує. Однак, вочевидь ситуація дещо змінилася. Водночас за попередньою інформацією, рятувальники досі намагаються дістатися до місця аварії. Важкі погодні умови та сильний туман ускладнили роботу.

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Сподіваються на краще

Reuters із посиланням на неназваного іранського чиновника пише, що внаслідок аварійної посадки вертольота президента Ірану Ібрагіма Раїсі його життя перебуває "під загрозою".

Зокрема, зазначається, що також в аварії міг постраждати іранський міністр закордонних справ Хоссейн Абдуллахіан. Попередньо, він та ще кілька офіційних осіб також перебували на борту.

Ми все ще сподіваємося, але інформація, що надходить з місця катастрофи, викликає занепокоєння,

– стверджує неназваний іранський чиновник.

Як повідомляло державне інформаційне агентство IRNA, рятувальні роботи ускладнює потужна негода, зокрема й сильний туман. Водночас державне телебачення Ірану припинило трансляцію звичайних програм.

Агенція Fars закликає іранців молитися за президента Ібрагіма Раїсі. У кутку телеекранів транслюють пошукові роботи команд рятувальників, які пішки обшукують гірську місцевість у густому тумані.

Що відомо про інцидент з іранським президентом