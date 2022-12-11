Чи впливає погода на застосування іранських дронів: пояснення Повітряних сил

Російські окупанти стали менше використовувати іранські дрони-камікадзе для атак. У Повітряних силах розповіли, чи вплинув на це мороз.

Іранські безпілотники чутливі до різкого перепаду температури. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал.

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Мороз не впливає на іранські дрони

Ігнат спростував припущення, що окупанти не використовували дрони-камікадзе через мороз, адже він на них не впливає.

Ні мороз, ні тепло ніяк не впливають на діяльність цих дронів,

– зазначив речник Повітряних сил.

За його словами, певним чином завадити роботі "шахідів" може нельотна погода:

шквальний вітер,

поривчастий штормовий вітер,

умови, які призводять до обмерзання апарата – при високій вологості повітря і різкому переході з плюса в мінус.

Наразі ніхто не може сказати, чому Росія протягом кількох тижнів не використовувала іранські дрони. Серед припущень:

або закінчилась перша партія,

або окупанти притримали дрони,

або отримали нову партію, що для Росії не є проблемою, адже вона має пряме сполучення з Іраном через повітряний чи морський простір Каспію.

Однак температурні умови, за словами Ігната, не можна розглядати як фактор невикористання окупантами іранських безпілотників. Окрім цього, він зазначив, що українська ППО не може збивати балістичні ракети, які є в Росії.

"Ні "Іскандери", ні ракети С-300, ні ракети іранські. Балістика сьогодні недоступна до збиття засобами протиповітряної оборони, які є у нас на озброєнні. Тому найефективніший метод знищення цих ракет – це на старті, там, де вони розміщені. Різні види "бавовни" можуть допомогти знищити ці ракети. План дій у вищого військово-політичного керівництва є, якщо це станеться. Думаю, наші партнери теж будуть допомагати Україні", – підсумував речник Повітряних сил.

Що робить Україна для захисту від масових атак

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що "Шахіди" вже не становлять такої загрози, яка була, наприклад, у жовтні. Сили оборони вчаться боротись з новими видами небезпек і ніколи не здадуться Росії.

За словами Подоляка, Україна постійно аналізує ситуацію, вивчає і робить усе необхідне для захисту важливих інфраструктурних об'єктів. Є й фізичний захист, який досить добре працює, адже не всі ракети досягли своїх цілей і все знищено під нуль. Крім того, дуже добре відпрацьовані системи аварійного ремонту.