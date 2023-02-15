Іранські дрони могли бути модифіковані для ударів по енергооб'єктах: дослідження

Іранські дрони, якими Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури, могли бути модифіковані спеціальними уражуючими елементами, які завдали додаткової шкоди.

Таких висновків дійшла британська організація з дослідження зброї Conflict Armament Research (CAR). Вони вивчили уламки іранських дронів-камікадзе Shahed-136, якими атакували інфраструктуру України.

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Встановлено, що боєголовка скомпонована так, щоб давати кілька ефектів при ураженні цілі. Крім основного заряду ударна частина містить вторинні заряди для нанесення додаткової шкоди об'єкту атаки,

– йдеться у повідомленні.

Дослідники прийшли до висновку, що такі боєголовки, ймовірно, були розроблені спеціально для атак на великі цілі, такі як енергетична інфраструктура. Ба більше, боєголовка була призначена для нанесення якомога більшої шкоди інфраструктурі у великому радіусі.

Важливо! Росія абсолютно свідомо намагається знищити українську енергетичну інфраструктуру, використовуючи знання своїх енергетиків для планування ударів та модифікуючи зброю, якою завдає удари.

Документування таких "удосконалень" має зіграти свою роль у притягненні агресора до відповідальності.

Що відомо про дослідницьку організацію