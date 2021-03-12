Іранський корабель атакували в Середземному морі

Іранське контейнерне судно було пошкоджене внаслідок нападу в Середземному морі. На вантажний корабель кинули вибухівку.
Джерело:Al Jazeera
Іранське вантажне судно Shahr-e Kord, що належить компанії Islamic Republic Container Transportation Company, отримало пошкодження. Сталося це в міжнародних водах в Середземному морі.
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Що відомо про атаку на корабель
- Представник компанії Iranian Shipping Company Алі Гасіан заявив, що вантажне суднобуло частково пошкоджено в ході терористичної атаки.
- Гасіан уточнив, що судно прямувало з Ірану в Європу. За його словами, в результаті вкиду вибухонебезпечного об'єкту на судні виникла невелика пожежа, яку загасили командою.
- Ніхто з членів екіпажу не постраждав.
- Судно продовжить свій шлях після оцінки збитку і ремонту.