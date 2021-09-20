Іранського батька ядерної бомби застрелив робот-вбивця: ЗМІ оприлюднили нові подробиці

"Батька" ядерної програми Мохсена Фахрізаде, за даними ЗМІ, вбили агенти ізраїльської спецслужби "Моссад". Для цього вони начебто використали робота.

Автомобіль Фахрізаде обстріляли з великокаліберної зброї. Нею керували дистанційно. Журналісти повідомили, що для цього використали кулемет бельгійського виробництва, прикріплений до робота.

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Вага цього робота становить близько тонни. Його частинами ввозили в Іран та збирали вже на місці. Згодом робота-вбивцю розмістили у пікапі.

У день вбивства вантажівка чекала автомобіль Фахрізаде. За даними ЗМІ робот випустив по машині ядерника 15 куль.

Згодом пікап дистанційно підірвали. Водночас на 100% знищити зброю не вдалося.

Вбивство Фахрізаде: головне

Мохсен Фахрізаде увійшов в історію як вчений-ядерник та "батько" ядерної програми Ірану.

Його вбили 27 листопада 2020 року в Тегерані. Місцева влада вже невдовзі повідомила, що зловмисники використали штучний інтелект.

Тоді ж наголошували, що вистріли були дуже точними. Дружина Фахрізаде сиділа за декілька сантиметрів від чоловіка, однак не постраждала.

Фахрізаде помер не відразу. Вертольотом його доставили до найближчої лікарні. Однак врятувати ядерника не вдалося.

Влада Ірану заявила, що винними у вбивстві Фахрізаде є США та Ізраїль.

Взимку 2020 року армії Ізраїлю та США посилили координацію. Вони очікували, що іранська сторона може помститися за смерть вченого, завдавши ракетних ударів.

The New York Times повідомив, що вбивство фізика почали готувати ще у 2019 році. Це сталося через рік після того, США вийшли з ядерної угоди.