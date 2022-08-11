Думала, що закрию собою дитину, – мама загиблої Лізи пригадала страшний момент удару по Вінниці
Джерело:інстаграм Ірини Дмитрієвої
Мама загиблої від ракетного удару по Вінниці Лізи Дмитрієвої пригадала момент обстрілу. Вона вперше після трагедії побувала на місці загибелі її доньки.
Ірина Дмитрієва пам'ятає, як почула гучний гул і подумала, що це точно не літак. Жінка з донькою Лізою одночасно підняли голову вверх і побачили, як над ними летіла надзвичайно велика ракета.
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Що пам'ятає Ірина про ракетний удар
За словами постраждалої жінки, їй здавалося, що ракета була кілька метрів над головою.
Побачила, як падає у бік дому офіцерів, тому стала спиною до нього, думала, що закрию собою дитину... Це була навіть не секунда, а набагато менше. Я дуже сильно тримала візочок разом з Лізою, зігнулась, її голова була біля моєї,
– розповіла Ірина.
Далі жінка почула сильний вибух та відчула тремтіння землі. За словами Ірини, тоді навколо була мертва тиша.
"Навкруги стіною стояв чорний дим, нічого не було видно. Я не чула другого вибуху, не чула сигналізації машин, нічого не чула. Потім побачила свою кохану донечку, її тіло", – зазначила постраждала жінка.
Мама Лізи вперше побувала на місці трагедії / фото Ірини Дмитрієвої
Після ракетного удару Ірина шукала людей, щоб допомогли витягнути Лізу з візочка, але потім відчула сильний біль і почала задихатися.
Російські терористи, ці істоти, вбили мою дитину, підняли руку на святе. Скільки ще світу потрібно доказів, щоб зупинити масові вбивства українського народу? Світе, я не розумію, чому ти дозволяєш російським нелюдям нас вбивати,
– додала Ірина.
Що відомо про ракетний удар по Вінниці
Окупанти 14 липня трьома ракетами типу "Калібр" атакували Вінницю. російські військові запустили ракети з акваторії Чорного моря з району мису Фіолент.
Ракети ворога влучили в медичний центр і Будинок побуту "Ювілейний".
Серед вбитих – троє дітей: 4-річна дівчинка Ліза та двоє хлопчиків 7 та 8 років. 7-річний Максим загинув у медичному центрі, а інший хлопчик чекав на свого дядька у припаркованій автівці.
Відомо, що маленька Ліза разом з мамою в той час йшла на розвиваючі заняття. Буквально перед трагедією жінка опублікувала сторіз із дитиною.
Через удар російських загарбників дитина померла на місці. Її мати доставили у лікарню.
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