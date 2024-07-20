Абсолютно всі наголошують, що вбивця повинен бути покараний, а насиллю не місце в демократичній країні. Також багато хто вважає, що це політичне вбивство.

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Жителі Львова несуть лампадки до місця вбивства

Львівʼяни несуть квіти та лампадки на місце вбивства Ірини Фаріон – жінку застрелили пострілом в голову під її будинком ввечері 19 липня.

На кадрах, які публікують журналісти, видно, що на місці злочину досі залишилася велика калюжа крові. Поруч з нею поступово з'являються лампадки та квіти.

Львів прощається з Фаріон: відео Суспільне та Радіо Свобода

Як реагує Україна на вбивство Фаріон

Сергій Притула Він зазначив, що це жахливий злочин і йому немає виправдання. Співчуття рідним та близьким пані Ірини, а їй земля пухом. Маю надію, що поліція та СБУ зможуть забезпечити належне суворе покарання для виконавця і замовників. Терору на вулицях українських міст має бути належна відповідь.

Давид Арахамія Арахамія висловив співчуття її близьким від імені всієї фракції "Слуга Народу". Очевидно, що це політичне вбивство, спрямоване на розкол і конфронтацію в суспільстві. Мусимо не допустити цього. Він зазначив, що весь правоохоронний блок працює над тим, щоб знайти і покарати винних у цьому жорстокому і показовому злочині. Вони мають понести відповідальність.

Руслан Марцінків, мер Франківська Страшно, коли так зухвало забирають життя людини, яка так палко відстоювала українську мову, була патріоткою нашої Держави й просто хорошою колегою у Верховній Раді. Ця тендітна жінка ніколи не боялась підіймати гострі питання мови, бо твердо знала, що без мови нема народу! Спочивайте з миром! Винуватець має бути справедливо покараний.

Голова ВР Руслан Стефанчук Він наголосив, що терор та насилля у будь-якій формі є неприпустимими. Злочинець повинен бути знайдений та притягнутий до відповідальності. Також Стефанчук висловив щирі співчуття рідним та близьким.



Богдан Кротевич Начальник штабу полку "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич написав, що це мерзенний злочин. Воювати проти дітей і жінок здатні тільки росіянє. В цьому немає честі та гідності. Нападати на беззахисну людину зі зброєю – мерзенно.

Заслужена лікарка Ольга Богомолець Заслужена лікарка України, докторка медичних наук та професорка Ольга Богомолець також відреагувала на вбивство Фаріон. Замах на людину – це завжди трагедія. Замах на політика –завжди провокація. Замах на жінку – завжди огидний злочин. Ми можемо любити чи не любити Ірину Фаріон, поділяти чи критикувати її радикальні погляди… Але знаємо головне: всі ми громадяни однієї великої країни, ім'я якій – Україна. Всі ми любимо нашу батьківщину, попри партійні та ідеологічні розбіжності. А той, хто підіймає руку на людину, жінку, патріота – той Україну не любить і пробує зробити нас слабшими. Вона додала, що якими б мотивами не керувався вбивця — він ворог нашої країни, повинен бути затриманий і покараний.

Посол України в США Пані-посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що вбивство Ірини Фаріон – жахливий злочин, що має бути розкритий. А злочинець покараний.

Віктор Ющенко Третій президент України написав, що ті, хто запланував та здійснив такий підступний напад, мають бути обов’язково ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. Вічна пам'ять і царство небесне, дорога пані Ірино! Нехай нині Бог подарує Вам вічний спокій та пам’ять про складний шлях відданості ідеям української нації. Вона була щира у своїй любові до України і захищала її так, я вважала за доцільне… Бажаю сил родині пані Ірини витримати цей важкий і несправедливий удар долі,

– написав він.

Львівський національний університет імені Івана Франка В ЛНУ ім. Франка зазначили, що це "велика втрата для всієї університетської спільноти, Львівщини та української нації". Пострілом у скроню вбили Ірину Фаріон – українську мовознавицю, докторку філологічних наук, політичну та громадську діячку, випускницю Львівського університету. Пані Ірина твердо стояла на своїй мовній позиції й точно розуміла, що мова не просто має значення, а є ключовим елементом існування нації. У своєму проєкті "Велич особистості" науковиця відкрила для мільйонів українців чимало історичних постатей нашої історії, а сьогодні про велич особистості Ірини Дмитрівни маємо говорити ми. Найдієвіше – поширювати та пізнавати її наукові праці, знайомитися з її мережевими проєктами та розповідати про них іншим. Університет висловив віру в те, що всі причетні до вбивства будуть покарані. Він висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблої.

Мер Києва Віталій Кличко Голова столиці зазначив, що "насильство – не методи боротьби з опонентами і тими, хто мислить інакше". Вбивство Ірини Фаріон – це провокація і виклик. Правоохоронній системі, демократії й стабільності в країні. І повинне бути розслідуване оперативно і відкрито для громадськості.

Омбудсман Дмитро Лубінець Убивця має бути знайдений та має понести відповідальність сповна. Світла памʼять, Ірина Фаріон.



Андрій Садовий, мер Львова Він зазначив, що медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям. Від імені громади Львова він висловив щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив. Це дуже страшно і жахливо. Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти! Дякую правоохоронним органам, які активно працюють над цим. Замовник також має бути відомим і нести повну відповідальність.