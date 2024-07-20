Абсолютно все отмечают, что убийца должен быть наказан, а насилию не место в демократической стране. Также многие считают, что это политическое убийство.

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Жители Львова несут лампадки к месту убийства

Львовяне несут цветы и лампадки на место убийства Ирины Фарион – женщину застрелили выстрелом в голову под ее домом вечером 19 июля.

На кадрах, которые публикуют журналисты, видно, что на месте преступления до сих пор осталась большая лужа крови. Рядом с ней постепенно появляются лампадки и цветы.

Львов прощается с Фарион: видео Общественное и Радио Свобода

Как реагирует Украина на убийство Фарион

Сергей Притула Он отметил, что это ужасное преступление и ему нет оправдания. Соболезнования родным и близким госпожи Ирины, а ей земля пухом. Надеюсь, что полиция и СБУ смогут обеспечить надлежащее суровое наказание для исполнителя и заказчиков. Террору на улицах украинских городов должен быть надлежащий ответ.

Давид Арахамия Арахамия выразил соболезнования ее близким от имени всей фракции "Слуга Народа". Очевидно, что это политическое убийство, направлено на раскол и конфронтацию в обществе. Должны не допустить этого. Он отметил, что весь правоохранительный блок работает над тем, чтобы найти и наказать виновных в этом жестоком и показательном преступлении. Они должны понести ответственность.

Руслан Марцинкив, мэр Франковска Страшно, когда так дерзко забирают жизнь человека, который так горячо отстаивала украинский язык, была патриоткой нашего государства и просто хорошей коллегой в Верховной Раде. Эта хрупкая женщина никогда не боялась поднимать острые вопросы языка, потому что твердо знала, что без языка нет народа! Покойся с миром! Виновник должен быть справедливо наказан.

Председатель ВР Руслан Стефанчук Он отметил, что террор и насилие в любой форме недопустимы. Преступник должен быть найден и привлечен к ответственности. Также Стефанчук выразил искренние соболезнования родным и близким.



Богдан Кротевич Начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич написал, что это мерзкое преступление. Воевать против детей и женщин способны только россияне. В этом нет чести и достоинства. Нападать на беззащитного человека с оружием – мерзко.

Заслуженный врач Ольга Богомолец Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук и профессор Ольга Богомолец также отреагировала на убийство Фарион. Покушение на человека – это всегда трагедия. Покушение на политика –всегда провокация. Покушение на женщину – всегда отвратительное преступление. Мы можем любить или не любить Ирину Фарион, разделять или критиковать ее радикальные взгляды... Но знаем главное: все мы граждане одной большой страны, имя которой – Украина. Все мы любим нашу родину, несмотря на партийные и идеологические разногласия. А тот, кто поднимает руку на человека, женщину, патриота – тот Украину не любит и пробует сделать нас слабее. Она добавила, что какими бы мотивами не руководствовался убийца - он враг нашей страны, должен быть задержан и наказан.

Посол Украины в США Госпожа-посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что убийство Ирины Фарион – ужасное преступление, которое должно быть раскрыто. А преступник наказан.

Виктор Ющенко Третий президент Украины написал, что те, кто запланировал и совершил такое коварное нападение, должны быть обязательно идентифицированы и привлечены к ответственности. Вечная память и царство небесное, дорогая госпожа Ирина! Пусть сейчас Бог подарит Вам вечный покой и память о сложном пути преданности идеям украинской нации. Она была искренна в своей любви к Украине и защищала ее так, я считала целесообразным... Желаю сил семье госпожи Ирины выдержать этот тяжелый и несправедливый удар судьбы,

– написал он.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко В ЛНУ им. Франко отметили, что это "большая потеря для всего университетского сообщества, Львовщины и украинской нации". Выстрелом в висок убили Ирину Фарион – украинского языковеда, доктора филологических наук, политического и общественного деятеля, выпускницу Львовского университета. Ирина твердо стояла на своей языковой позиции и точно понимала, что язык не просто имеет значение, а является ключевым элементом существования нации. В своем проекте "Величие личности" ученая открыла для миллионов украинцев немало исторических фигур нашей истории, а сегодня о величии личности Ирины Дмитриевны должны говорить мы. Самое действенное – распространять и познавать ее научные труды, знакомиться с ее сетевыми проектами и рассказывать о них другим. Университет выразил веру в то, что все причастные к убийству будут наказаны. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Мэр Киева Виталий Кличко Глава столицы отметил, что "насилие – не методы борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе". Убийство Ирины Фарион – это провокация и вызов. Правоохранительной системе, демократии и стабильности в стране. И должно быть расследовано оперативно и открыто для общественности.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец Убийца должен быть найден и должен понести ответственность сполна. Светлая память, Ирина Фарион.



Андрей Садовый, мэр Львова Он отметил, что медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью. От имени общины Львова он выразил искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил. Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорю, что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство. Убийцу надо найти! Спасибо правоохранительным органам, которые активно работают над этим. Заказчик также должен быть известен и нести полную ответственность.