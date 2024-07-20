Абсолютно все отмечают, что убийца должен быть наказан, а насилию не место в демократической стране. Также многие считают, что это политическое убийство.
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Жители Львова несут лампадки к месту убийства
Львовяне несут цветы и лампадки на место убийства Ирины Фарион – женщину застрелили выстрелом в голову под ее домом вечером 19 июля.
На кадрах, которые публикуют журналисты, видно, что на месте преступления до сих пор осталась большая лужа крови. Рядом с ней постепенно появляются лампадки и цветы.
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Как реагирует Украина на убийство Фарион
Сергей Притула
Он отметил, что это ужасное преступление и ему нет оправдания.
Соболезнования родным и близким госпожи Ирины, а ей земля пухом. Надеюсь, что полиция и СБУ смогут обеспечить надлежащее суровое наказание для исполнителя и заказчиков. Террору на улицах украинских городов должен быть надлежащий ответ.
Давид Арахамия
Арахамия выразил соболезнования ее близким от имени всей фракции "Слуга Народа".
Очевидно, что это политическое убийство, направлено на раскол и конфронтацию в обществе. Должны не допустить этого.
Он отметил, что весь правоохранительный блок работает над тем, чтобы найти и наказать виновных в этом жестоком и показательном преступлении. Они должны понести ответственность.
Руслан Марцинкив, мэр Франковска
Страшно, когда так дерзко забирают жизнь человека, который так горячо отстаивала украинский язык, была патриоткой нашего государства и просто хорошей коллегой в Верховной Раде. Эта хрупкая женщина никогда не боялась поднимать острые вопросы языка, потому что твердо знала, что без языка нет народа! Покойся с миром! Виновник должен быть справедливо наказан.
Председатель ВР Руслан Стефанчук
Он отметил, что террор и насилие в любой форме недопустимы. Преступник должен быть найден и привлечен к ответственности.
Также Стефанчук выразил искренние соболезнования родным и близким.
Богдан Кротевич
Начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич написал, что это мерзкое преступление.
Воевать против детей и женщин способны только россияне. В этом нет чести и достоинства. Нападать на беззащитного человека с оружием – мерзко.
Заслуженный врач Ольга Богомолец
Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук и профессор Ольга Богомолец также отреагировала на убийство Фарион.
Покушение на человека – это всегда трагедия. Покушение на политика –всегда провокация. Покушение на женщину – всегда отвратительное преступление. Мы можем любить или не любить Ирину Фарион, разделять или критиковать ее радикальные взгляды... Но знаем главное: все мы граждане одной большой страны, имя которой – Украина. Все мы любим нашу родину, несмотря на партийные и идеологические разногласия. А тот, кто поднимает руку на человека, женщину, патриота – тот Украину не любит и пробует сделать нас слабее.
Она добавила, что какими бы мотивами не руководствовался убийца - он враг нашей страны, должен быть задержан и наказан.
Посол Украины в США
Госпожа-посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что убийство Ирины Фарион – ужасное преступление, которое должно быть раскрыто. А преступник наказан.
Виктор Ющенко
Третий президент Украины написал, что те, кто запланировал и совершил такое коварное нападение, должны быть обязательно идентифицированы и привлечены к ответственности.
Вечная память и царство небесное, дорогая госпожа Ирина! Пусть сейчас Бог подарит Вам вечный покой и память о сложном пути преданности идеям украинской нации. Она была искренна в своей любви к Украине и защищала ее так, я считала целесообразным... Желаю сил семье госпожи Ирины выдержать этот тяжелый и несправедливый удар судьбы,
– написал он.
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
В ЛНУ им. Франко отметили, что это "большая потеря для всего университетского сообщества, Львовщины и украинской нации".
Выстрелом в висок убили Ирину Фарион – украинского языковеда, доктора филологических наук, политического и общественного деятеля, выпускницу Львовского университета.
Ирина твердо стояла на своей языковой позиции и точно понимала, что язык не просто имеет значение, а является ключевым элементом существования нации. В своем проекте "Величие личности" ученая открыла для миллионов украинцев немало исторических фигур нашей истории, а сегодня о величии личности Ирины Дмитриевны должны говорить мы. Самое действенное – распространять и познавать ее научные труды, знакомиться с ее сетевыми проектами и рассказывать о них другим.
Университет выразил веру в то, что все причастные к убийству будут наказаны. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.
Мэр Киева Виталий Кличко
Глава столицы отметил, что "насилие – не методы борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе".
Убийство Ирины Фарион – это провокация и вызов. Правоохранительной системе, демократии и стабильности в стране. И должно быть расследовано оперативно и открыто для общественности.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец
Убийца должен быть найден и должен понести ответственность сполна. Светлая память, Ирина Фарион.
Андрей Садовый, мэр Львова
Он отметил, что медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью. От имени общины Львова он выразил искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил.
Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорю, что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство. Убийцу надо найти! Спасибо правоохранительным органам, которые активно работают над этим. Заказчик также должен быть известен и нести полную ответственность.
Владимир Зеленский
Еще когда Ирина Фарион находилась в больнице в критическом состоянии, президент Зеленский отметил, что необходимо найти нападавшего.
Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность.