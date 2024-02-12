Ірина Фаріон програла позов проти "Львівської політехніки": її не поновлять на роботі

Мовознавиця Ірина Фаріон подала до суду на Національний університет "Львівська політехніка". Вона вимагала поновити її на роботі. Втім, у Галицькому районному суді Львова їй відмовили.

7 лютого за позовом Ірини Фаріон ухвалили відповідне рішення. Відтак, суд відмовив їй у поновленні на посаді професорки кафедри української мови у Національному університеті "Львівська політехніка".

Читайте також "Це маргінали й ущербні люди": Фаріон знову оскандалилася заявами про російськомовних українців

Ірина Фаріон подала до суду

Мовознавиця звернулася до суду, щоб у ньому накази про її звільнення з посади професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук визнали протиправними. І щоб її поновили на роботі.

У позові Ірина Фаріон вимагала скасувати дію двох наказів ректора. Мовиться про документи, видані 15 листопада (тоді вона була на лікарняному) та 28 листопада (цією датою внесли зміни щодо дати звільнення та вказали нову дату – з 23 листопада).

Крім того, мовознавиця у позові вимагала стягнути з Львівської політехніки:

середній заробіток за весь період її вимушеного прогулу;

компенсувати всі судові витрати.

Звернімо увагу, що суд відкрив провадження у справі та вирішив розглядати її за правилами спрощеного провадження 12 грудня. Він передбачав відсутність повідомлення (виклику) сторін.

Суддя Віталій Стрельбицький встановив, що відповідні накази ректора, які стосуються звільнення мовознавиці з роботи, чинному законодавству відповідають.

Зокрема, такі накази видано уповноваженою особою, вони прийняті на підставі чинних положень законодавства за встановленою процедурою. Підстава звільнення позивача наведена у відповідних наказах, передбачена нормами чинного законодавства,

– зазначають у рішенні суду.

Відтак, суд відмовив Ірині Фаріон у позові. Вона має право подати апеляцію.

Що передувало позову Ірини Фаріон