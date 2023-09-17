Відкрито підтримує війну в Україні: Сенат Італії взяв на роботу росіянку, у країні протестують

У Сенаті Італії роботу отримала росіянка з пропутінською позицією. Мовиться про Ірину Осипову, котра відкрито підтримує війну проти нашої держави.

За наявними даними, вона невдовзі має обійняти посаду "помічника парламенту". Серед її зон відповідальності – бази даних, класифікація й архівація кореспонденції у верхній палаті парламенту.

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Росіянка виграла конкурс

Як зазначають італійські ЗМІ, вона також виконуватиме адміністративні та бухгалтерські функції. Зокрема, мовиться про консультування з баз даних. У медіа зазначають, що Осиповій будуть доступні "бухгалтерські дані та досьє з усіх важливих питань".

Відреагувала на це глава комісії при Сенаті Паола Бінетті. За її словами, Осипова здобула свою нову посаду винятково своїми особистими здібностями. Вона додала, що конкурс оголосили у 2019 році, а завершили аж у 2022. Відомо, що росіянку під час іспитів не запитували про її політичні погляди. Правда, процедура складання іспитів цього і не передбачає.

За словами Бінетті, питання про політичні погляди "було б несправедливим втручанням, яке б створило очевидну несправедливу дискримінацію". Тож, її спитали журналісти щодо можливості влаштуватися на роботу у Сенаті людям, котрі підтримують війну в Україні. Глава екзаменаційної комісії запевнила, що "державній посадовій особі не буде дозволено поширювати пропаганду".



Тим часом Осипова робила фото з неонацистами з банди "Русич" / Фото з особистого архіву Осипової

Що відомо про Ірину Осипову