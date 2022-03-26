Ірина Верещук закликала світову спільноту об’єднатись заради допомоги жителям Херсону

Потрібно об’єднати зусилля та разом знайти можливість створити надійний гуманітарний коридор на Херсонщину та врятувати жителів.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Жителі Херсону та інших міст регіону ще із початку війни вражають весь світ своєю мужністю. Адже Люди не бояться ризикувати своїм життям та виходять на вулиці із українськими прапорами, ігноруючи погрози окупантів.

Верещук наголосила, що ці люди мають знати, що про них ніхто не забуде і вони обов’язково будуть врятовані.

Вже розроблений маршрут, і ми звернулися до ООН. Там нам пообіцяли, що 26 березня або ж у найближчі дні представники міжнародних організацій спробують на своїх авто пробитися у місто, яке наразі тимчасово окуповане. Також папський нунціат звернувся до нас і теж пообіцяв долучитися до формування цього коридору,

– повідомила Верещук.

Вона звернулася до світової спільноти та всіх небайдужих із закликом долучитись до цієї ініціативі.

Давайте об’єднаємо зусилля заради того, щоб пробити гуманітарний коридор у наш улюблений Херсон та Херсонську область,

– закликала Верещук.

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