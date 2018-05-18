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Ірина Білик випустила кліп з лесбійськими поцілунками: пікантне відео

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Ірина Білик презентувала кліп на пісню
Ірина Білик презентувала кліп на пісню "Не ховай очі" / Фото із соцмереж

Українська співака Ірина Білик не перестає дивувати прихильників творчими експериментами. Співачка випустила пікантне відео до пісні "Не ховай очей".

Відео з'явилось на YouTube-каналі зірки та спричинило значні обговорення в мережі. 

Після несподіваної зміни іміджу рудоволоса Ірина Білик постала в новому образі у кліпі. Артистка відзняла пікантне відео для підтримки ЛГБТ-спільноти. 

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Для презентації відеороботи Ірина Білик обрала незвичне місце – посольство Німеччини в Києві. Подія відбулась у Міжнародний день боротьби з гомофобією. Світський захід відвідали зіркові друзі Ірини Білик та посол Німеччини в Україні. 

Сподіваюся, що ця робота зможе підняти рівень толерантності до ЛГБТ-спільноти (геї, лесбіянки, бісексуали, трансгендери) в нашій країні,
– написала співачка в соцмережі. 

 

Друзі! Спеціально до Міжнародного дня боротьби з гомофобією та трансфобією я і моя команда підготували кліп-соціальний проект на пісню «Не ховай очей». Я сподіваюся, що ця робота зможе підняти рівень толерантності до лгбт-спільноти (геї, лесбіянки, бісексуали, трансгендери) в нашій країні. Прем'єра відео відбудеться сьогодні в ДК Прем'єр на телеканалі М1 о 20.10 і на моєму офіційному YouTube-каналі о 20.30. Я впевнена, що українське суспільство готове до дискусії на цю тему!

Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Режисером пікантного кліпу був Юрій Двіжон. За його задумом, перед глядачами постають 10 героїв, які не соромляться говорити про свою нетрадиційну орієнтацію. Окрім цього, чоловік сам виконав роль у відео. На кадрах жінки ніжно цілують одна одну, що додало сексуальності кліпу. Також оголені люди приймають душ, спокусливо реагуючи на краплі води. 

Дивіться відео кліпу Ірини Білик "Не ховай очей":

 

Користувачі мережі по-різному відреагували на новий кліп співачки. Одні стали на захист ідеї Ірини Білик, говорячи, що варто акцентувати увагу на питанні існування ЛГБТ-спільноти, інші ж критикували зірку, додаючи, що ця тема не повинна бути настільки гостро піднята. Наразі відео переглянули понад 14 тисяч людей, більшість вподобала задум режисера Юрія Двіжона. 

Теги: LifeStyle Новини України ЛГБТ Ірина Білик Музика
Джерело: 24 Канал
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