Ірина Білик випустила кліп з лесбійськими поцілунками: пікантне відео

Українська співака Ірина Білик не перестає дивувати прихильників творчими експериментами. Співачка випустила пікантне відео до пісні "Не ховай очей".

Відео з'явилось на YouTube-каналі зірки та спричинило значні обговорення в мережі.

Після несподіваної зміни іміджу рудоволоса Ірина Білик постала в новому образі у кліпі. Артистка відзняла пікантне відео для підтримки ЛГБТ-спільноти.

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Для презентації відеороботи Ірина Білик обрала незвичне місце – посольство Німеччини в Києві. Подія відбулась у Міжнародний день боротьби з гомофобією. Світський захід відвідали зіркові друзі Ірини Білик та посол Німеччини в Україні.

Сподіваюся, що ця робота зможе підняти рівень толерантності до ЛГБТ-спільноти (геї, лесбіянки, бісексуали, трансгендери) в нашій країні,

– написала співачка в соцмережі.

Режисером пікантного кліпу був Юрій Двіжон. За його задумом, перед глядачами постають 10 героїв, які не соромляться говорити про свою нетрадиційну орієнтацію. Окрім цього, чоловік сам виконав роль у відео. На кадрах жінки ніжно цілують одна одну, що додало сексуальності кліпу. Також оголені люди приймають душ, спокусливо реагуючи на краплі води.

Дивіться відео кліпу Ірини Білик "Не ховай очей":

Користувачі мережі по-різному відреагували на новий кліп співачки. Одні стали на захист ідеї Ірини Білик, говорячи, що варто акцентувати увагу на питанні існування ЛГБТ-спільноти, інші ж критикували зірку, додаючи, що ця тема не повинна бути настільки гостро піднята. Наразі відео переглянули понад 14 тисяч людей, більшість вподобала задум режисера Юрія Двіжона.