У Львові попрощалися з Іриною Фаріон: фоторепортаж 24 Каналу

У Львові у понеділок, 22 липня, попрощалися із мовознавицею Іриною Фаріон. Її цинічно убили декілька днів тому біля власного будинку.

По обіді поблизу Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла, де був згодом звершений чин похорону, почали збиратися люди. Як це було, дивіться в ексклюзивному фоторепортажі 24 Каналу.

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"Це вирване серце нам, українцям"

На прощання із вбитою Іриною Фаріон прийшли тисячі людей. Серед них були рідні, колеги та прихильники професорки з різних українських міст.

Журналісти запитали у людей, чому вони прийшли вшанувати памʼять філологині.

Просто так, бо ми – українці,

– сказала одна із жінок.

Вона розповіла, що їй подобалась контроверсійність у висловлюваннях Ірини Фаріон.

Для мене вона є героїнею. Це вирване серце нам, українцям. Нам виривають серця, що тут ще сказати,

– зауважила ще одна львів'янка.

Місцем останнього спочину Ірини Фаріон стало Личаківське кладовище – її поховали неподалік могили Володимира Івасюка.

Нагадаємо, що в філологиню стріляли ввечері 19 липня. Сусіди вбитої розповіли, що нападник кілька тижнів сидів у дворі й стежив за тим, що відбувається навколо. Наразі його розшукує поліція.

У Львові попрощалися із мовознавицею Іриною Фаріон / Фото 24 Каналу