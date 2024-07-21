Не вся інформація в соцмережах правдива, – поліція про хід розслідування щодо вбивства Фаріон

Увечері 19 липня на мовознавицю Ірину Фаріон вчинили замах, унаслідок якого вона не вижила. Пошуки нападника все ще тривають.

Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська в ефірі телемарафону розповіла, що не вся інформація щодо розслідування, яка потрапляє у мережу, є правдивою. Наприклад, пабліки поширювали фото ймовірного вбивці, яке врешті виявилося фейком.

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Розслідування вбивства Фаріон

Після вбивства Фаріон до поліції надходить великий масив різноманітної інформації від багатьох громадян.

Хочу зазначити, що не вся інформація, яка подається, особливо яка шириться соцмережами, є правдивою. Доводиться спростовувати. Тому просимо людей користуватися лише офіційними джерелами, зокрема ресурсами поліції,

– розповіла Добровольська.

Наразі весь масив інформації перевіряється, працюють всі служби. Поліція повідомить інформацію, щойно вона з'явиться.

Відомо, що серед основних версій поліція розглядає вбивство з особистих мотивів, замовне вбивство, вбивство через громадянську позицію Ірини Фаріон. Нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі.