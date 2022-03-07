В Ірландії вантажівка протаранила ворота посольства Росії
7 березня 2022 , 17:20Читать новость на русском
Джерело:Independent.ie
У Дубліні 7 березня біля посольства Росії проходила акція протесту проти дій держави-агресорки. У цей час вантажівка протаранила ворота дипустанови.
У поліції Ірландії повідомили, що у результаті затримали одну людину. Правоохоронці розслідують цей інцидент.
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В Ірландії вантажівка в'їхала у ворота посольства Росії
Вантажний автомобіль 7 березня протаранив ворота посольства Росії в Ірландії. У цей час там проходила акція протесту проти війни, яку держава-агресорка веде проти України. Ніхто не постраждав.
У Дубліні авто протаранило ворота посольства Росії: дивіться відео
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