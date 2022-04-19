В Ірпені на міні підірвалось вантажне авто: водій загинув
Джерело:телеграм Олександра Маркушина
На Київщині мирне населення, на жаль, продовжує потерпати від наслідків тимчасової окупації. В Ірпені 19 квітня на залишеній ворогом міні підірвався вантажний автомобіль.
Унаслідок вибуху водій загинув на місці. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин на офіційній сторінці у телеграмі.
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Водій авто загинув унаслідок вибуху ворожої міни в Ірпені
Міський голова Ірпеня розповів, що вантажне авто підірвалось у мікрорайоні Стоянка. На жаль, унаслідок вибуху водій загинув.
Особу загиблого, звідки він їхав і куди, наразі встановлюємо,
– зазначив Маркушин.
До слова, очільник Ірпеня вкотре попросив місцевих мешканців не поспішати повертатись у місто. Наразі досі триває розмінування території, працюють сапери, деякі ділянки ще не встигли оглянути.
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