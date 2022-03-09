В Ірпені також триває евакуація людей

Жителів Ірпеня 9 березня евакуюють у безпечні місця. Наразі людей перевозять до Києва.

В Ірпені стоять кілька десятків автобусів із позначкою Червоного хреста. До них прямують діти, жінки, старші люди тощо.

Раніше З Ірпеня автобусами евакуюють людей

Голова Київської ОДА Олексій Кулеба показав відео евакуації. До слова, рятувальники допомагають евакуюватися мешканцям Бучанського району Київщини.

Ірпінь та Бучу російські окупанти останні дні безжально обстрілюють, тому люди змушені тікати з власних домівок.



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Важливо – Окупанти відкрили вогонь під час евакуації: