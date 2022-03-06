В Ірпені знайшли склад парадної форми російських військ

В одному із гаражів міста Ірпеня, що на Київщині, знайшли мішки з парадною формою російських льотчиків.

За словами авторки відео, цей гараж здавали в оренду, а виявилося, що окупанти облаштували там свій склад. У ньому зберігалися десятки мішків із парадною формою для російських льотчиків.

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Щоправда, зараз уся форма згоріла, оскільки на складі виникла пожежа внаслідок удару окупантів. Ті, додамо, нещадно обстрілюють Ірпінь уже впродовж кількох днів. Місто, розташоване за 26 кілометрів до Києва, майже вщент зруйноване.

Склад парадної російської форми в Ірпені: дивіться відео

Зараз Ірпінь перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Частині мешканців вдалося виїхати з міста 6 березня, однак орки не припиняли обстріли цивільних навіть під час евакуації.

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