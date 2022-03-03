З Ірпеня та прилеглих до міста територій евакуювали понад 1 000 жінок та дітей

Ірпінь зазнав атак ворога, однак місто перебуває під контролем українських військових. З нього та прилеглих територій евакуювали понад 1 000 жінок та дітей.

Укрзалізниця у співпраці із правоохоронцями провела евакуацію місцевого населення з Ірпеня. У компанії запевняють, що й надалі вивозитимуть людей з найнебезпечніших місць країни.

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Жінок і дітей з Ірпеня евакуювали

З Ірпеня та прилеглих до міста територій евакуйовано залізницею понад 1 000 жінок та дітей. Було організовано кілька рейсів, зокрема один з Ірпеня, другий – з Біличів,

– зазначили в Укрзалізниці.

Там додали, що наразі жінки та діти перебувають у безпечному місці.

Операцію провели головне управління Служби безпеки у Києві та Київській області, а також Укрзалізниця.

Евакуація з Ірпеня: дивіться відео

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