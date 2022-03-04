З Ірпеня та прилеглих територій евакуйовано залізницею більше 3000 жінок та дітей

Ірпінь перебуває в оточенні ворога. З міста та прилеглих до нього територій 4 березня евакуйовано залізницею більше 3000 жінок та дітей.

Успішну операцію провели Укрзалізниця та СБУ. Наразі жінки та діти знаходяться у безпечному місці.

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Евакуація з Ірпеня триває два дні поспіль

3 березня з Ірпеня та прилеглих до міста територій евакуйовано залізницею більше ніж 1000 жінок та дітей. В Укрзалізниці кажуть, що і надалі працюватимуть у тандемі з правоохоронцями. Їхня мета – евакуація з найбільш небезпечних точок.

Зазначимо, що мер Віталій Кличко зазначив, що 3-мільйонний Київ вже покинула половина його мешканців.

Людей евакуювали з Ірпеня / Фото Укрзалізниці

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