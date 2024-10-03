Намагався вирішити конфлікт між сусідами: під Києвом охоронець отримав вогнепальне поранення

В Ірпені на Київщині сварка у дворі житлового комплексу закінчився стріляниною. Так, місцевий житель двічі вистрелив в ногу охоронця, який намагався вирішити конфлікт між сусідами.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області. Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Стрілянина на Київщині

За даними правоохоронців, 46-річний місцевий житель зробив зауваження 24-річному сусіду, який був у стані алкогольного сп'яніння та поводився надто гучно.

Охоронець комплексу намагався втрутитися та вирішити конфлікт, однак хлопець вдарив його, а потім дістав пістолет і двічі вистрілив у ногу. Поранений зміг дістатися до поста охорони, після чого викликав поліцію і медиків.

Поліціянтам вдалося розшукати та затримати зловмисника. Крім цього, у нього вилучили зареєстрований пістолет та набої до нього.

Фігуранту повідомили про підозру за фактом вчинення хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї.