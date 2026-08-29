У зоні досяжності ЗСУ: авіаексперт відповів, як можна протидіяти "Іскандерам"

Міф про максимальну дальність російських ракет "Іскандер-М" остаточно розвінчано, що суттєво змінює розклад сил на фронті. Російські пускові установки змушені підбиратися ближче до українського кордону, стаючи вразливою ціллю для української зброї.

Авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап розповів 24 Каналу про реальну дальність ворожих балістичних ракет та способи ефективної боротьби з ними. За його словами, розкриття справжніх характеристик російського озброєння відкриває перед українськими військовими нові перспективи.

Яка справжня дальність "Іскандерів"

Тривалий час вважалося, що балістичні ракети "Іскандер-М" здатні вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Однак дані розвідки свідчать, що їхня реальна максимальна дальність становить лише 390 кілометрів, а міфічні цифри тягнуться ще з договорів 1987 року.

Ця різниця має вирішальне значення для безпеки українських міст. Для атак по Києву ворог змушений розміщувати пускові установки на відстані 150 – 190 кілометрів від кордону, а не ховати їх за 300 кілометрів у глибокому тилу.

Це вже каже про те, що ці установки вже знаходяться в зоні досяжності наших Middle Strike. Ба більше вони абсолютно точно будуть знаходитися в зоні дії балістичної ракети, яка от-от повинна з'явитися,

– наголосив Костянтин Криволап.

Як тільки Сили оборони отримають необхідні засоби ураження, виїзд російських оперативно-тактичних ракетних комплексів на пускові позиції перетвориться для ворога на справжнє самогубство.

Авіаексперт назвав реальні характеристики "Іскандерів": дивіться відео

Міфи довкола "Іскандер-1000"

Аналітик також прокоментував появу оновленої російської ракети 9М723-2, яку ворожа пропаганда охрестила "Іскандер-1000". В Росії заявляли про здатність балістики летіти на 800 чи навіть 1000 кілометрів, проте ці заяви виявилися черговим перебільшенням.

Росіяни казали, що ми доб'ємо до тисячі кілометрів, і таким чином з'явилася назва "Іскандер-1000". Але це абсолютно не відповідає дійсності. Оця ракета може літати на відстань 550 кілометрів. Все, крапка,

– пояснив авіаексперт.

Для запуску таких модифікованих ракет окупантам потрібна нова подовжена пускова установка "Бора-М". Водночас збільшення дальності до 550 кілометрів суттєво не рятує ворога від українських високоточних засобів ураження.