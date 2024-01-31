Путін погрожує серйозно, – глава МЗС Польщі заявив, що "Іскандери" можуть долетіти до Берліна

Владімір Путін загрожує не лише Україні, а й цілій Європі. Глава МЗС Польщі наголосив на важливості оборони нашої держави, адже ворожі ракети можуть долетіти і до німецького Берліна.

Радослав Сікорський наголосив на необхідності посилити допомогу для України. Міністр закордонних справ Польщі підкреслив, що російські "Іскандери" можуть долетіти до Берліна. Відтак, загроза зберігається також для інших країн Європи.

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Путін погрожує серйозно

Путін погрожував Польщі, Латвії та Фінляндії. А коли він погрожує якійсь країні, він робить це абсолютно серйозно,

– наголосив Сікорський.

Міністр закордонних справ наголосив, що країни Заходу не сприймали це належним чином дуже часто. Як наслідок, маємо російські танки у Білорусі, а також ядерну зброю, яку Кремль перемістив туди. Сікорський підкреслив, що "ядерна зброя під Кенігсбергом, ракети "Іскандер", можуть долетіти до Берліна".

Ми, в Польщі, відчуваємо загрозу від фізичної присутності російських танків за 250 кілометрів від нашої столиці. Мене завжди дивує, що в Німеччині цю тему не обговорюють,

– підкреслив Сікорський.

За його словами, Європа має діяти швидко. Він додав, що наша держава перебуває під тиском.

"Захід у двадцять разів економічно сильніший. Але Росія лідирує у виробництві боєприпасів. Ми повинні мобілізувати свої сили. Якщо американці відмовляються від допомоги, ми опинимося перед серйозною дилемою: або замінити Америку, тобто подвоїти наші зусилля, або дозволити Путіну завоювати Україну", – додав глава МЗС Польщі.

2024 рік буде важким

Відповідну ідею озвучив глава ЦРУ Вільям Бернс.

Цей рік, ймовірно, буде важким на полі бою в Україні, випробуванням на міцність, наслідки якого вийдуть далеко за межі героїчної боротьби країни за свою свободу і незалежність,

– наголосив Бернс.

За його словами, Росія відновлює оборонне виробництво. Цьому сприяє постачання критично важливих компонентів з Китаю. Крім того, Кремль отримує зброю та боєприпаси від Ірану та Північної Кореї.

Сам же Путін робить ставки на те, що час на його боці. І що він "може розгромити Україну та виснажити її західних прихильників".