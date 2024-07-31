Главу ХАМАС Ісмаїла Ханію вбито в Тегерані

У Ірані було вбито главу політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханію. Цю інформацію підтвердили в Корпусі вартових революції Ірану 31 липня вранці.

ХАМАС звинуватив у вбивстві Ізраїль. Відомо, що Ханіє керував політичними операціями ХАМАС із еміграції в Катарі, в Тегерані.

Дивіться також Світ на порозі нової великої війни: коли Ізраїль нападе на Ліван і чи втрутиться Туреччина

Що відомо про смерть Ханіє

Уранці 31 липня в Корпусі вартових революції Ірану повідомили про смерть одного із найвищих лідерів ХАМАС Ісмаїла Ханії. Його вбили в Ірані.

В ХАМАС звинуватили Ізраїль у вбивстві Ханіє, який керував політичними операціями ХАМАС із еміграції в Катарі та Тегерані.

В заяві ХАМАС додали, що Ханіє загинув в результаті ізраїльського рейду на його резиденцію в Тегерані після закінчення інавгурації новообраного президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Наразі Ізраїль не надавав жодних коментарів.

Нагадаємо що вчора, 30 липня, Ізраїль завдав авіаудару по столиці Лівану. Внаслідок цього удару міг бути убитий один із високопоставлених учасників "Хезболли" Хаджі Мохсан або ж Фуад Шукр.