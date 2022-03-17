Існує ризик, що Росія візьме за звичку захоплювати в полон членів уряду та мерів, – Єнін

Російські окупанти продовжують вчиняти злочини на території України. В МВС остерігаються, що окупанти й надалі братимуть в полон представників Уряду, мерів та інших посадовців.

Так відповів на запитання про звільнення мера Мелітополя перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

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За його словами, це може перетворитися у певну "звичку" з боку окупантів. Вимінювати посадовців доведеться за допомогою російських військових, яких регулярно беруть в полон.

Існує великий ризик, що Росія візьме за звичку захоплення в полон членів нашого Уряду, місцевих мерів та інших. Російських військовополонених, яких ми беремо в полон, ми розглядаємо, як можливість для проведення обміну», — заявив Єнін.

Він додав, що правоохоронці будуть робити все для того, щоб жоден український патріот не перебував у російському полоні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський нагородив мера Мелітополя Івана Федорова орденом "За мужність" ІІІ ступеня за те, що він відмовився співпрацювати з окупантами, перебуваючи в полоні.

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