Існує висока ймовірність застосування збройних сил Білорусі, – Генштаб ЗСУ

Російський агресор продовжує використовувати Білорусь у війні проти України. Окупанти цинічно обстрілюють Україну з білоруської території, а тепер ще й можуть залучити збройні сили Білорусі.

Росія використовує аеродромну мережу білорусів

Протягом минулої доби російський агресор завдав 6 ракетних та 4 авіаціні удари по Україні. Ці удари були завдані з білоруської території, хоча тамтешній диктатор Олександр Лукашенко обіцяв про "тишу" під час переговорів України та Росії.

До теми У напрямку України з Білорусі постійно злітають транспортні літаки, – Генштаб ЗСУ

У повітряному просторі Білорусі на чергуванні перебувають повітряно-космічні сили Росії. Також росіяни використовують аеродромну мережу білорусів для перевезення особового складу та вантажів.

Через це у Генштабі ЗСУ повідомили, що наразі існує висока ймовірність застосування збройних сил Білорусі.

До цього Генштаб інформував, що білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів.

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