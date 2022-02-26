Існує загроза руйнування, – у ДСНС розповіли деталі про загорання багатоверхівки у районі Жулян
26 лютого 2022 , 09:27Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У Києві в районі Жулян ворог влучив снарядом у житловий будинок. Зараз існує загроза руйнування 22 – 23 поверхів.
Загорання у багатоповерхівці на проспекті Лобановського, 6-а ліквідували о 08:54. Інформацію щодо жертв та постраждалих ще уточнюють.
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За даними рятувальників, наразі триває евакуація. Від ДСНС залучили 20 осіб та 5 одиниць техніки. Окупанти вгатили у 17 та 18 поверхи.
Буквально за кілька сотень метрів від місця інциденту розташований пологовий будинок, а через дорогу – медзаклад.
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