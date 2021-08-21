Іспанія не впустила військовий корабель Росії у свій порт: у Москві обурилися

Іспанія не дозволила російським есмінцю "Віцеадмірал Кулаков" та рятувальному буксирному судну "Алтай" зайти в порт міста Сеути. У Москві назвали це "рівнянням Мадрида на русофобське крило НАТО".

Реакція Росії на недопуск своїх кораблів

Рішення Іспанії не допустити у порт кораблі військово-морських сил Росії нібито суперечить декларації про стратегічне партнерство. Про це заявили у російському міністерстві закордонних справ.

Раніше Ракетний есмінець ВМС Італії увійшов у Чорне море

Витік сюжету про недопуск кораблів Росії у порт Сеута, схоже, демонструє рівняння Мадриду на русофобське крило НАТО,

– заявили у МЗС Росії.

Чому Іспанія не впустила судна

Росія спрямувала прохання про вхід суден у порт ще на початку літа. Кораблі мали зупинитися на дозаправлення та технічне обслуговування. Утім іспанське МЗС попросило надати інформацію про маршрут та мету плавання. Москва нічого на це відповіла, відповідно Мадрид не відреагував на прохання на захід у порт, писали іспанські ЗМІ.

Зауважимо, що Росія ще у 2016 році оголосила, що плани її флоту є військовою таємницею. Тому Іспанія заздалегідь знала, що Кремль не надасть інформацію про маршрут.

Раніше російські судна зупинялися у Сеуті досить часто. Це викликало обурення союзників Іспанії у НАТО та Євросоюзі. Європарламент просив іспанський уряд пояснити, наскільки така співпраця з росіянами узгоджується з санкціями ЄС.