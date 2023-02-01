Іспанія передає Україні 20 БТР M113: назвали дату

1 лютого 2023, 22:39
Читать новость на русском

Джерело:

Europa Press

Іспанія має невдовзі відправити в Україну нову військову допомогу – 20 бронетранспортерів M113. Назвали дату, коли буде відправлення.

Мінітерка оборони Іспанії Маргарита Роблес уперше оголосила про такі плани під час візиту в Латвію минулого тижня. Однак про саму можливість відправлення бронетранспортерів M113 вперше згадували ще влітку минулого року.

Читайте також Україна може отримати від Швеції та Норвегії БМП CV90: що відомо про бронемашини

Відправлять 20 бронетранспортерів 6 лютого.

Характеристика БТР

  • Бронетранспортер M113 – це основний гусеничний БМП, який перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу. Військо Португалії має цю техніку вже понад 30 років.
  • Військові розповідають, що цей бронетранспортер надзвичайно зручний та продуманий, він має автоматичну коробку передач.
  • Крім того, М113 – місткий, сюди влазить більше десанту. БТР стали на озброєння ЗСУ у 2022 році.

Іспанія може передати танки

Крім того, Іспанія планує передати Україні кілька бойових танків Leopard 2A4. Ймовірно, 4 – 6. Країна має понад 300 "Леопардів". Однак більшість із них перебувають на зберіганні і непридатні до експлуатації.

Журналісти повідомляють, що компанія Santa Bárbara вже розпочала терміновий ремонт "пів дюжини" танків, аби їх якнайшвидше могли відправити.

Автор: Ольга Музика