Іспанія передає Україні 20 БТР M113: назвали дату
Джерело:Europa Press
Іспанія має невдовзі відправити в Україну нову військову допомогу – 20 бронетранспортерів M113. Назвали дату, коли буде відправлення.
Мінітерка оборони Іспанії Маргарита Роблес уперше оголосила про такі плани під час візиту в Латвію минулого тижня. Однак про саму можливість відправлення бронетранспортерів M113 вперше згадували ще влітку минулого року.
Читайте також Україна може отримати від Швеції та Норвегії БМП CV90: що відомо про бронемашини
Відправлять 20 бронетранспортерів 6 лютого.
Характеристика БТР
- Бронетранспортер M113 – це основний гусеничний БМП, який перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу. Військо Португалії має цю техніку вже понад 30 років.
- Військові розповідають, що цей бронетранспортер надзвичайно зручний та продуманий, він має автоматичну коробку передач.
- Крім того, М113 – місткий, сюди влазить більше десанту. БТР стали на озброєння ЗСУ у 2022 році.
Іспанія може передати танки
Крім того, Іспанія планує передати Україні кілька бойових танків Leopard 2A4. Ймовірно, 4 – 6. Країна має понад 300 "Леопардів". Однак більшість із них перебувають на зберіганні і непридатні до експлуатації.
Журналісти повідомляють, що компанія Santa Bárbara вже розпочала терміновий ремонт "пів дюжини" танків, аби їх якнайшвидше могли відправити.