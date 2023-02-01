Іспанія передає Україні 20 БТР M113: назвали дату

Іспанія має невдовзі відправити в Україну нову військову допомогу – 20 бронетранспортерів M113. Назвали дату, коли буде відправлення.

Мінітерка оборони Іспанії Маргарита Роблес уперше оголосила про такі плани під час візиту в Латвію минулого тижня. Однак про саму можливість відправлення бронетранспортерів M113 вперше згадували ще влітку минулого року.

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Відправлять 20 бронетранспортерів 6 лютого.

Характеристика БТР

Бронетранспортер M113 – це основний гусеничний БМП, який перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу. Військо Португалії має цю техніку вже понад 30 років.

Військові розповідають, що цей бронетранспортер надзвичайно зручний та продуманий, він має автоматичну коробку передач.

Крім того, М113 – місткий, сюди влазить більше десанту. БТР стали на озброєння ЗСУ у 2022 році.

Іспанія може передати танки

Крім того, Іспанія планує передати Україні кілька бойових танків Leopard 2A4. Ймовірно, 4 – 6. Країна має понад 300 "Леопардів". Однак більшість із них перебувають на зберіганні і непридатні до експлуатації.

Журналісти повідомляють, що компанія Santa Bárbara вже розпочала терміновий ремонт "пів дюжини" танків, аби їх якнайшвидше могли відправити.