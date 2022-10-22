Іспанія перекидає 14 винищувачів на східний фланг НАТО

Для укріплення східного флангу НАТО Іспанія перекидає 14 своїх винищувачів. Іспанська авіація прибуде в Румунію та Болгарію.

Разом із винищувачами, до Східної Європи відправляють 260 військовослужбовців. Причиною таких дій є зміцнення східного флангу НАТО на тлі війни в Україні.

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Іспанська авіація прибуде найближчим часом

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов повідомив, що найближчими тижнями в країну прибуде 6 іспанських винищувачів. Водночас у Мадриді уточнили, що відправлять винищувачі Eurofighter і 130 солдатів, які перебуватимуть у Болгарії від середини листопада до початку грудня для навчання тамтешніх військ.

Крім того, іспанська авіація спільно з болгарською виконуватиме операції з охорони повітряного простору Болгарії.

Водночас Іспанія відправить до Румунії 6 винищувачів F18M і 130 військовослужбовців. Іспанська авіація та військові перебуватимуть там з грудня 2022 по березень 2023 року в рамках стратегії НАТО "реагування і стримування".

Крім того, у заяві Іспанії йдеться, що радар далекого повітряного спостереження був розміщений у Румунії з 17 жовтня та може залишатися там до кінця червня 2023 року.

Росія погрожує НАТО та виправдовує війну нібито загрозою від Альянсу

Ще до початку повномасштабного вторгнення Кремль влаштовував істерію про нібито загрозу вступу України до НАТО, про що тоді мови, звісно, не йшло. Європейські лідери здебільшого говорили про членство України в Альянсі як про далеку перспективу. Однак Росії це не заважало створювати передумови для великої війни.

Москва вимагала від НАТО не розширятися на Схід Європи та, зокрема, ніколи не приймати Україну, однак Альянс відкинув такі вимоги, заявивши, що політику відкритих дверей згортати не будуть. Свою істерію Кремль аргументував тим, що нібито член НАТО біля російських кордонів становитиме їм загрозу, водночас Латвія, Литва та Естонія з 2004 року є членами Альянсу, але загрози для Росії це не становило.

На тлі провалів на фронті пропагандисти та керівництво в Росії все більше і більше говорять про війну не з Україною, а нібито з США та НАТО. Тут варто відзначити, що члени Альянсу надають оборонну допомогу Україні, однак всіляко намагаються уникати прямого зіткнення з Росією. Зокрема НАТО не закрило небо над Україною, але в Кремлі чхали на логіку та факти, особливо коли йдеться про провали окупантів. Пропагандистам легше говорити про поразки у бою з "колективним заходом" та "агресивним НАТО", ніж про те, що їхню армію громлять українські війська.

Однак Росія погрожує й безпосередньо Альянсу, через що НАТО укріплює східний фланг, збільшуючи свою військову присутність, зокрема у країнах Балтії, Польщі, Угорщині та балканських країнах. Крім того, Альянс проводить навчання, зокрема з ядерного стримування. Також зараз у Польщі та Литві 10 країн Альянсу проводять спільні військові навчання.

І ще варто зауважити, що істерика Кремля через прагнення України до НАТО та навіть використали це як один із приводів для вторгнення, призвела до того, що наша країна офіційно подала заявку на вступ до Альянсу.

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