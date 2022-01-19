В Іспанії у будинку для людей похилого віку сталася пожежа: є загиблі
Джерело:Voice of America
Пожежа у будинку для літніх людей спалахнула в іспанському містечку Монкада (провінція Валенсія). За попередніми даними, з життя пішли 6 людей.
Окрім того, внаслідок трагедії постраждали щонайменше 17 людей. Пожежники боролися з полум'ям понад 2 години.
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Правоохоронці розповіли, що пожежа, вочевидь, спалахнула у кімнаті на першому поверсі. Там знайшли тіла 2 загиблих. Згодом вогонь та дим охопив ціле крило будівлі. Евакуювали 70 людей.
Спершу повідомили про 5 загиблих. Водночас згодом кількість жертв зросла. Декілька людей госпіталізували.
За даними ЗМІ, причиною пожежі могло стати коротке замикання медичного кисневого обладнання. Водночас деталі наразі не розкривають.
Пожежа у містечку Монкада: дивіться відео
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