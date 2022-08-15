В Іспанії тисячі людей евакуювали через масштабні лісові пожежі

У провінції Сарагоса, що в Іспанії, з 13 серпня почалися масштабні лісові пожежі. Вогонь може дістатися і до будинків, тому понад 2 тисячі місцевих жителів довелося евакуювати.

Вогонь спалив 8 тисяч гектарів менш ніж за добу. Про це повідомив регіональний президент Арагону Хав'єр Ламбан.

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В Іспанії масово евакуюють людей

Під час пожежі у Валь-де-Ебо згоріло щонайменше 3 500 гектарів. Через це евакуювали 1 000 місцевих жителів. Пізніше у поліції повідомили, що довелося вивезти з провінції ще 70 осіб.

Загалом з міркувань безпеки в іспанських автономних спільнотах Арагон та Валенсія евакуювали щонайменше 2,5 тисячі осіб.

Зазначається, що через загоряння в районі муніципалітету Аньйон-де-Монкайо в провінції Сарагоса свої будинки залишили близько 1,5 тисяч осіб. Вогонь вже спалив 8 тисяч гектарів землі.

Іспанію охопили лісові пожежі / фото з твіттера

Масштабні лісові пожежі охопили росію

У різних регіонах росії спалахнули масштабні лісові пожежі. Рятувальники не могли приборкати вогонь у Сибірській Тайзі, а у Мінусінському районі Красноярського краю оголошували надзвичайний стан.

росіяни довго не могли впоратися з лісовими пожежами, які поширювалися на нові площі. Кількість залучених рятувальників перевалювала за тисячу.

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