В Іспанії офіційно заявили про завершення виверження вулкану на Канарах

Канарські острови 25 грудня зробили офіційну заяву про завершення виверження вулкану Кумбре В’єха на острові Ла-Пальма. Воно тривало протягом 3 місяців.

Про зміни в активності вулкану повідомила влада Канарських островів. Зокрема, зі заявою виступив член Ради безпеки та речник уряду Хуліо Перес.

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На Канарах завершилося виверження вулкану

Виверження закінчилося,

– повідомив Перес.

Він додав, що відчуває полегшення після цього підтвердження. Водночас експерти попереджають, що активність у надрах острова триває. Такою ситуація залишатиметься ще довго. Тому місцевому населенню доведеться звикати до періодичних землетрусів.

Науковці засвідчили завершення виверження після 10 днів поспіль, за які підтверджували ознаки виснаження вулкана з низькими або незначними показниками сейсмічності та викидів матеріалів.

"Ми не любимо говорити, що все скінчено", – наголосив геолог і вулканолог Національного географічного інституту Ставрос Мелетлідіс. Він пояснив, що у плані надзвичайних вулканічних ситуацій Канар встановлені 10 днів очікування. На його думку, варто, аби було більше. Попри те, що виверження, можливо, закінчилося, вулканічний процес триватиме ще довго.

Виверження вулкану на Канарах: що відомо

На Канарах виверження вулкану розпочалося 19 вересня. На щастя, внаслідок стихії ніхто не загинув та не постраждав.

Однак вулкан знищив 1 345 будинків, здебільшого на західній стороні Ла-Пальми, а також школи, церкви, оздоровчі центри та інфраструктуру для зрошення ферм.

Крім того, лава покрила 1 250 гектарів землі на шляху до Атлантичного океану. Найбільше постраждали бананові плантації – головне джерело існування Ла-Пальми разом із туризмом.

Приблизно 7 000 людей евакуювали з їхніх будинків, багато з них на збори мали всього кілька хвилин.

За попередніми підрахунками, збитки від виверження можуть перевищити 900 мільйонів євро.

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