Після пекельної спеки в Іспанії раптово випав сніг

На півночі Іспанії переважає океанічний клімат з помірними температурами зимою та літом. Однак цьогорічна весна у країні дивує.

Адже в деяких районах північної Іспанії кілька місяців панувала погода, що радше нагадувала літо, аніж весну. У цей час переважали високі температури, а з неба не падав дощ.

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Зима наприкінці весни

Натомість 12 травня, коли ось-ось повинен розпочатися пляжний сезон, в деяких північних районах країни солодкого вина і ласкавого сонця випав сніг. Так, дивуватися не літнім опадам довелося іспанцям у Ла-Райя, гірському районі Астурії, що на півночі держави.

Натомість на Сході, в середземноморських частинах Іспанії, зокрема, у Каталонії та Валенсії, випали град і сильний дощ. І це при тому, що в регіоні місяці не було жодної краплі опадів.

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Перед снігопадом була спека

Варто зазначити, що за перші чотири місяці 2023 року в Іспанії був зафіксований найпосушливіший початок року. Про це повідомив державний синоптик AEMET у середу, 10 травня.

Ба більше, лише за перші 5 місяців поточного року у теплій країні уже було зафіксовано 11 спекотніших днів. Ця кількість вдвічі перевищує ту, яка зазвичай спостерігається протягом року.