Роковини повномасштабного вторгнення: в Іспанії відбувся благодійний вечір на підтримку України

У Барселоні 21 лютого пройшов благодійний захід, приурочений роковинам повномасштабної війни в Україні. Гостей приймав готель Catalonia Ramblas.

Організаторами виступили посольство України в Іспанії з генеральним консульством у Барселоні за сприяння проекту SOS Ucrania.

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Як повідомляють організатори, під час заходу для гостей дитячий хор виконував українські пісні. Серед гостей були рідні наших військових, зокрема – дружина українського захисника Людмила Кузюк.

У своїй промові вона подякувала Іспанії та іспанцям за прихисток сотень дітей та матерів, зокрема дітей-сиріт, а також за всебічну допомогу Україні, яка рятує життя.



Благодійний захід на підтримку України в Іспанії / Фото надане 24 Каналу



Участь у заході взяли діти / Фото надане 24 Каналу



Організаторами виступили посольство України в Іспанії / Фото надане 24 Каналу

Додамо, що організатори SOS Ucrania запрошують всіх охочих долучитися до мирної ходи 24 лютого на честь перших роковин російського вторгнення в Україну.

Збираючись разом, щоб підтримати Україну, ми також будемо вшановувати хоробрих чоловіків і жінок, які боролися за свою свободу і незалежність в останні роки,

– пишуть організатори.

Захід відбудеться в Порту о 18.00.